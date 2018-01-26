SPOR

Galatasaraylı taraftarlar #YellowFriday kampanyası için GS Store'lara akın etti

4 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulübe desteği başlatılan "Yellow Friday" etkinliğine sarı-kırmızılılar yoğun ilgi gösterdi. Gece yarısından itibaren GS Store internet sitesinden başlayan yoğun ilgi gün içinde de mağazalarda sürdü.

Galatasaraylı taraftarlar #YellowFriday kampanyası için GS Store'lara akın etti
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Boş kasa ve ciddi bir borç yüküyle kulübü devralan Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine de taraftarlar sahip çıktı. Sosyal medyada 'YellowFriday' (Sarı Cuma) kampanyası başlatıldı.

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Organize olan taraftarlar, bugün GS Store mağazalarına adeta akın attı. Başkan Cengiz de yönetici arkadaşlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta ve Antalya mağazalarında taraftarlara yardımcı olmaları için görevlendirdi.

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Mustafa Cengiz, #YellowFriday etkinliğinde 5 bin TL'lik alışveriş yaptı.

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Cengiz bu ürünleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderecek.

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#YellowFriday kampanyasına sanat ve spor camiasından birçok Galatasaray taraftarı isim destek verdi. İşte destek verenler...

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Ata Demirer

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Behzat Uygur

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Burak Elmas

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Büşra Ün

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Caner Yaman

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Eren Derdiyok

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Evren Turhan

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Sofiane Feghouli

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Gizem Karadayı

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Göksenin Köksal

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Hasan Kabze

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Işıl Alben

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İsmail Ar

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Levent Nazifoğlu

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Mehmet Aslan

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Necati Ateş

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Neslihan Demir

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Suat Ateşdağlı

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Bülent Korkmaz

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Bafetimbi Gomis

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Hakan Balta

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Hasan Şaş

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Selçuk İnan

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Claudio Taffarel

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Fatih Terim

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Ümit Davala

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