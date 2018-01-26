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Galatasaraylı taraftarlar #YellowFriday kampanyası için GS Store'lara akın etti
4 saat önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulübe desteği başlatılan "Yellow Friday" etkinliğine sarı-kırmızılılar yoğun ilgi gösterdi. Gece yarısından itibaren GS Store internet sitesinden başlayan yoğun ilgi gün içinde de mağazalarda sürdü.
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Boş kasa ve ciddi bir borç yüküyle kulübü devralan Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine de taraftarlar sahip çıktı. Sosyal medyada 'YellowFriday' (Sarı Cuma) kampanyası başlatıldı.
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Organize olan taraftarlar, bugün GS Store mağazalarına adeta akın attı. Başkan Cengiz de yönetici arkadaşlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta ve Antalya mağazalarında taraftarlara yardımcı olmaları için görevlendirdi.
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