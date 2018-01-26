Galatasaray'a bir kez daha transfer yasağı geldi!

Russ Smith'e olan borçlarından dolayı FIBA'nın getirdiği transfer yasağını kaldıran Galatasaray Odeabank, bu hafta içinde Adas Juskevicius ve Caner Topaloğlu'nu kadrosuna katmıştı. Ancak sarı-kırmızılılara 25 Ocak itibariyle yeni bir transfer yasağı daha geldi.



İki sezon önce Galatasaray forması giyen ve EuroCup şampiyonluğu'nda da katkısı olan Stephane Lasme'ye olan 300 bin Dolarlık borç nedeniyle FIBA sarı-kırmızılılara yeniden yasak getirdi. (NTVSpor)

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