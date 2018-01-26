Galatasaray'da son çare Umar Aminu

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve ekibi bir taraftan acil ödemeler için çeşitli finans kuruluşları ile görüşmelere başlarken diğer taraftan transfer konusunda da çalışmalarI hızlandırdı. Kanatlarda oynayabilen forvet için İngiltere pazarında Ahmed Musa, Chicharito ve Ayew gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray’da son çare olarak Türkiye’den sürpriz bir isim gündeme geldi: Umar Aminu...



Cim-Bom, İngiltere pazarında yaşanabilecek bir olumsuzluk halinde Osmanlıspor’un 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu için teklifte bulunacak.



Başkent ekibinden daha önce 7.5 milyon euro bonservis vererek Ndiaye’yi alan Galatasaray, Umar Aminu için kiralama+satınalma opsiyonu teklifini sunmayı hedefliyor. Nijeryalı futbolcunun her iki kanatta oynayabilmesi, forvet hattında da Bafetimbi Gomis’le beraber oynayabilecek potansiyelde olması bu transfer için sarı-kırmızılıların iştahını artırıyor. Galatasaray ile Osmanlıspor arasındaki görüşmelerin yarınki maçtan sonra başlaması bekleniyor. (Milliyet)

PAYLAŞ