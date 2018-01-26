Galatasaray’da sürpriz gelişme! Ndiaye gidiyor

Transfer döneminde sessizliğini koruyan Galatasaray, yeni bir ismin gelmesini beklerken eldeki yıldız oyuncusundan olabilir.



Yeni transferler için kaynak yaratmakta zorlanan ve oyuncu maaşlarını ödeyemeyen Galatasaray, orta sahanın dinamosu Ndiaye için gelen teklifi masaya yatırdı. İngiltere'nin Stoke City takımının 16 milyon Euro artı bonuslarla gelen teklifini sıcak bulan yeni yönetim, teknik direktör Fatih Terim ile de görüşerek Senegalli yıldızı göndermeye çok yakın.



NDIAYE'DEN GELEN PARAYLA TRANSFER

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Ndiaye'nin satışı gerçekleşirse, gelecek paranın bir bölümü yeni yapılacak transferlerde de kullanılacak. Buna göre Cimbom, bir sol bek, bir orta saha ve bir forvet için var gücüyle çalışacak.



TERİM SICAK BAKMIYOR

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli hocası Terim, şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Süper Lig'de Ndiaye'nin ayrılığının takıma kötü etki edeceğini düşünerek bu transfere karşı çıktığı öğrenildi. Ancak yönetim, eldeki maddi imkansızlıklar sebebiyle Senegalli yıldızın ayrılığına onay verebilir. (Turkfutbol)

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