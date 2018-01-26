SPOR

Fatih Terim'in Galatasaray'daki transferleri...

56 dakika önce

Galatasaray'da 4. kez göreve gelen Fatih Terim yaptırdığı transferlerle tarihe geçti.

Fatih Terim'in Galatasaray'daki transferleri...
1 / 79

Terim'in transferlerinden bazıları önemli izler bırakırken, bazıları hayal kırıklığı oldu. (Fanatik)

2 / 79

İşte Fatih Terim'in transferleri...

3 / 79

1996 - 1997 SEZONU | Vedat İnceefe

4 / 79

Ümit Davala

5 / 79

Gheorghe Hagi

6 / 79

Adrian Thomas Knup

7 / 79

Filipescu

8 / 79

Adrian Ilie

9 / 79

Volkan Kilimci

10 / 79

Fatih Akyel

11 / 79

Gheorghe Popescu

12 / 79

Osman Coşkun

13 / 79

Ceyhun Eriş

14 / 79

Mehmet Gönülaçar

15 / 79

Mehmet Bölükbaşı

16 / 79

Lionel Lutu

17 / 79

1998 - 1999 SEZONU | Claudio Taffarel

18 / 79

Hasan Şaş

19 / 79

Tolunay Kafkas (Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelişi büyük şaşkınlık yaratmıştı)

20 / 79

Ufuk Talay

21 / 79

Burak Akdiş

22 / 79

1999 - 2000 SEZONU | Saffet Akyüz

23 / 79

Sergen Yalçın

24 / 79

Mehmet Yozgatlı

25 / 79

Emrah Eren

26 / 79

Alberto Capone

27 / 79

Ahmet Yıldırım

28 / 79

Mandingo Marcio

29 / 79

Kerem İnan

30 / 79

2002 - 2003 SEZONU | Haim Revivo

31 / 79

Mohamed Sarr

32 / 79

Felipe Loureiro

33 / 79

Cihan Haspolatlı

34 / 79

Elvir Baliç

35 / 79

Fabio Pinto

36 / 79

Almaguer Sergio

37 / 79

Christian Dionisio

38 / 79

Mehmet Polat

39 / 79

Abel Xavier

40 / 79

Suat Usta

41 / 79

Lukunku Mabula

42 / 79

Volkan Arslan

43 / 79

2003 - 2004 SEZONU | Necati Ateş

44 / 79

Cesar Luis Prates

45 / 79

Gabriel Tamas

46 / 79

Frank De Boer

47 / 79

Ömer Erdoğan

48 / 79

Abdullah Ercan

49 / 79

Petre

50 / 79

Florin Bratu

51 / 79

Orhan Ak

52 / 79

Murat Erdoğan

53 / 79

Aykut Erçetin

54 / 79

Faruk Gürsoy

55 / 79

2011 - 2012 SEZONU | Necati Ateş

56 / 79

Fernando Muslera

57 / 79

Tomas Ujfalusi

58 / 79

Sercan Yıldırım

59 / 79

Felipe Melo

60 / 79

Selçuk İnan

61 / 79

Emmanuel Eboue

62 / 79

Engin Baytar

63 / 79

Johan Elmander

64 / 79

Albert Riera

65 / 79

Yiğit İsmail Gökoğlan

66 / 79

Ceyhun Gülselam

67 / 79

Okan Derici

68 / 79

2012 - 2013 SEZONU | Dany Nounkeu Achille

69 / 79

Noureddine Amrabat

70 / 79

Hamit Altıntop

71 / 79

Umut Bulut

72 / 79

Burak Yılmaz

73 / 79

Cris

74 / 79

Wesley Sneijder

75 / 79

Didier Drogba

76 / 79

Furkan Özçal

77 / 79

2013 - 2014 SEZONU | Erman Kılıç

78 / 79

Aurelien Chedjou

79 / 79

Bruma

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.