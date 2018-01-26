Fatih Terim'in Galatasaray'daki transferleri...

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Terim'in transferlerinden bazıları önemli izler bırakırken, bazıları hayal kırıklığı oldu. (Fanatik)
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İşte Fatih Terim'in transferleri...
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1996 - 1997 SEZONU | Vedat İnceefe
6 / 79
Adrian Thomas Knup
17 / 79
1998 - 1999 SEZONU | Claudio Taffarel
19 / 79
Tolunay Kafkas (Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelişi büyük şaşkınlık yaratmıştı)
22 / 79
1999 - 2000 SEZONU | Saffet Akyüz
30 / 79
2002 - 2003 SEZONU | Haim Revivo
37 / 79
Christian Dionisio
43 / 79
2003 - 2004 SEZONU | Necati Ateş
44 / 79
Cesar Luis Prates
55 / 79
2011 - 2012 SEZONU | Necati Ateş
65 / 79
Yiğit İsmail Gökoğlan
68 / 79
2012 - 2013 SEZONU | Dany Nounkeu Achille
69 / 79
Noureddine Amrabat
77 / 79
2013 - 2014 SEZONU | Erman Kılıç