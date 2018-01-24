Gomis takımla çalışmalara başlayacak

NTV Spor'un haberine göre; sol üst arka adalesindeki sakatlığın test sonuçlarına göre Gomis'in cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor mücadelesinde forma giyip giymeyeceğine karar verilecek.



Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Fernando ise Osmanlıspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Brezilyalı oyuncunun saha çalışmaları olumlu gidiyor. Ancak Fernando'nun tam anlamıyla iyileşip bir süre takımla çalışarak hazır hale gelmesi beklenecek. Osmanlıspor karşısında şans bulması beklenmeyen tecrübeli futbolcu, Sivasspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak.



Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Ahmet Çalık ve cezasını tamamlayan Maicon kadroda yer alacak.



Muslera, Feghouli ve Ndiaye ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Üç oyuncu kart görmeleri halinde Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Çıkan haberlere isyan etti



Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında forma giyemeyen ve parasını alamadığı için kadroya alınmadığı dedikoduları konuşulan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.



Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek bir açıklama yayınladı.



Kayseri deplasmanından sakatlığı sebebiyle oynayamadığını ifade eden Gomis, Galatasaraylı taraftarlarla paylaştığı bir gol sevincinin fotoğrafını paylaşırken altına, "İnsanların ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddedecek bir oyuncu olduğumu düşünmesi beni üzdü ve şaşırttı. Sakatlandım ve takım arkadaşlarıma yardım edemediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı, şampiyon olmak. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanları dinlemeyin. Size güvendiğim gibi, siz de bana güvenin" notunu düştü.

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