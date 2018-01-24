Galatasaray'da #YellowFriday çılgınlığı

Galatasaray taraftarının kulübe destek amaçlı sosyal medyadan başlattığı #YellowFriday kampanyasına Sarı-Kırmızılı kulüpten de destek geldi, resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:



Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz'in "Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz" çağrısına taraftar kayıtsız kalmadı. Sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar yakın tarihe damga vuracak bir kampanyanın fitilini ateşledi.



#YellowFriday etiketiyle sosyal medyada kenetlenen Galatasaray taraftarı Cuma günü GSStore'a akın edecek. Mustafa Cengiz başkanlığında, İmparator Fatih Terim yönetiminde 21. şampiyonluk için durmaksızın ilerleyen Galatasaray'da taraftar, Cuma günü GSStore'a, Cumartesi günü ise Osmanlıspor maçı için Türk Telekom Stadyumu'nda buluşacak!



21. şampiyonluk yolunda Galatasaray kenetlenecek, Galatasaray kazanacak!

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