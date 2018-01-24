Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın Sportif AŞ'de göreve başladıkları duyuruldu

Galatasaray, Sportif AŞ'deki istifa ve atamalarla ilgili bir açıklama yayınladı.



Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, Dursun Özbek'in istifasının ardından yeni başkan Mustafa Cengiz'in ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyesi olarak atandı.



Nasuhi Sezgin'in istifasından boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Abdürrahim Albayrak atandı.



Serdar Güzelaydın'ın istifasından boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Burak Elmaz seçildi.

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