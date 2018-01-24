SPOR

Galatasaray yeni yönetimi KAP'a bildirdi

24 Ocak 2018 | 15:39

Galatasaray'ın yeni seçilen başkanı Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu belli oldu.

Galatasaray yeni yönetimi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, yeni yönetim kurulu üyelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) bildirdi.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Şirketimizin ana hissedarı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 20.01.2018 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:
 
Kulüp Başkanı: Mustafa Cengiz
 
Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz
 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
 
Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arip Badur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız."

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.