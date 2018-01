Mustafa Cengiz istedi, Serdar Güzelaydın istifa etti

Açıklama şöyle: "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."



"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ SOKMAK İÇİN BURADAYIZ"

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz' şunları söyledi:



"Basın danışmanlarım bana metinler hazırladı. Onların hepsini okudum ve yine aklımda hiçbir şey kalmadı. Ben doğal olmaktan yanayım. Pot da kırabilirim mazur görülsün lütfen. Ben sosyal bir camianın ferdi olarak buradayım. Dolayısı ile doğal olmaktan, sade olmaktan yanayım. Ne siyasi, ne başka bir niteliği olmayan bir sosyal camia ferdi olarak buradayım. Böyle de olacağım. Açık olacağım her zaman. Galatasaray 5 sınıf arkadaşının bir sınıfta kurduğu yerden bugün milyonlara hitap eden büyük bir camia haline gelmiştir. Bunun sorumluluğunu ve önemini kavrıyoruz.



Allah hiçbirimizi utandırmasın ve pişman etmesin. Kritik dönemlerden geçiyor Galatasaray ve biz bu kritik dönemi geçeceğimizi düşünüyoruz. Bana 15-30 gün süre verin dedim, her şeyi çözeceğiz Allah'ın izniyle.



Galatasaray'ın ertelenmiş sorunları birike birike bu hale geldi. Biz bunu bilerek taşın altına elimizi sokmak için buradayız. Ancak camiadan, medyadan herkesten süre istiyoruz. Galatasaray, mali açıdan kritik bir dönemden geçiyor. Sorunları halının altına süpüre süpüre bugünlere geldik. Her gün 1 kilo kaldırabilirsiniz ama 1 yıl biriktirip, 365 kiloyu bir günde kaldıramazsınız.



Galatasaray Sportif AŞ'deki yöneticilere sesleniyorum, yarın hemen istifa edip önümüzü açsınlar. Sportif AŞ'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden yeni girmiş veya eskiden bulunanlardan özellikle rica ediyorum. Tamamımın bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray'ın önünü açmasını rica ediyoruz.



Dün Kayseri'ye giderken uçakta geçen zamanı bile zaman kaybı olarak görüyordum. Uçak pas geçti, herkes ürktü ama ben 'Tüh 10 dakikam daha gitti' diye düşündüm. Kaybedecek zamanımız yok. Bana yaklaşım üzerimdeki sorumluluk beni ürkütmüyor. Biz Galatasaray'ı, Galatasaraylılar bizi çok iyi tanır. Bu ilgi ve sevgi daha çok çalışmaya, mücadele etmeye, daha çok sorumluluğa itiyor.



Mali tabloyu an itibariyle alamadım. Sportif AŞ'nin son 3 aylık bilançosu da ertelendi. Neden açıklanmasının ertelendiği açıklanmadı. Yarın devir-teslimde son 3 aylık bilançoyu göreceğimizi zannediyorum. Galatasaray'ın önünde tek bir hedef vardır, her durumda, her dalda şampiyonluk. Türkiye'nin en değerli markalarından biriyiz. Bütün rakiplerimiz çok değerli. Türk sporunun gelişmesi; İspanya'daki düzeye gelmesi için şampiyonluğa en az 10 takımın oynaması gerekiyor. En büyük sermayemiz, rakiplerimizdir."

