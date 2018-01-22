Galatasaraylı yıldızlar Kayserispor galibiyetini değerlendirdi

Selçuk İnan "Benim adıma bugün gerçekten çok sevindiriciydi. Takım arkadaşlarım ban yardımcı oldular. Yaklaşık 5 aydır istikrarlı bir şekilde oynamıyordum. İstediğiniz kadar antrenman yapın ama maç kondisyonu başka oluyor. Şükürler olsun ki kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımı, hocamı tebrik ediyorum" dedi.



Selçuk sözlerini şöyle tamamladı:



"Kariyerim boyunca kendime güvenli oynadım. Son 5 ayda sadece hocayla değil kendimle ilgili de sorunlarım vardı. Kafa olarak da hazır değildim. Bu 5 ayda birçok şeyi düşünüp tartmasını da bildim. Artık başka Selçuk olacağımı da söylemiştim. Hocamızın benden ne istediğini, ben de hocadan ne alacağımı biliyorum. İnşallah hocamızla daha fazla ilk 11’de oynama şansı bulurum."



Garry Rodrigues: 'Dikkat etmemiz gereken şeyler var'



Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 3-1 kazandığı Kayserispor maçında takımının son golüne imza atan Garry Rodrigues, açıklamalarda bulundu.



Garry Rodrigues, attığı golün de çok önemli olduğunu dile getirdi.



İşte Garry Rodrigues'in maç sonundaki değerlendirmesi...



''İkinci yarıya çok iyi başlamak istiyorduk ve iyi bir başlangıç yaptı. İlk yarıda çok iyi oynadık, skoru da bulduk. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha iyi başladı. İyi başlamak çok önemliydi ve bunu başardığımız için ço mutluyuz.''



''Maçın genelinde çok pozistif şeyler vardı. Kazanmayı isteyen ve kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Baskı yediğimiz anlarda attığım gol çok önemliydi. Takımıma yardımcı oldum. Dikkat etmemniz gereken şeyler de var.''



Eren Derdiyok: 'Sahada hocanın felsefesi vardı'



2 gol atan Eren Derdiyok da maçta çok mücadele ettiklerini söyledi.



İşte Eren Derdiyok'un maç sonundaki sözleri...



''Çok kritik bir maç. Zor olacağını biliyorduk. İlk yarı çok iyi oynadık. Daha fazla atabilirdik. Kayseri ikinci yarıda baskı yaptı, iyi oynadı. Biz çok mücadele ettik.''



''İyi futbol oynadık, sahada hocanın felsefesi vardı. İkinci yarı neleri düzeltmemiz gerekirdi, bunları çalışacağız.''

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