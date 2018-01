Fathi Terim: 'Transfer imkanımızı yönetimle konuşacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Fatih Terim, takımın önemli artılarını anlatırken, transfer konusunda da açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in maç sonundaki açıklamaları...



''Oyuncularımı kutluyorum. İlk 45 dakika için olumlu şeyler söyleyebilirim. Özellikle ilk 25 dakika Galatasaray'ın oynamak istediği futbol ortada. Bunu 65-70'lere çıkarırsak çok iyi şeyler olacak.''



''İkinci yarı açıkçası beklediğim bir şeydi. Fiziiğimiz daha tam değil. Bunu Göztepe maçından sonra söylemiştim. Her geçen gün daha iyi olacağından emin olabilirsiniz. En sert deplasmanda başladık. Çok iyi bir takım ve kendi evinde her zaman çok iyi oynuyor.''



''2-0 her zaman ümit skorudur. Nitekim öyle oldu. 2-2 olabilirdi, 3-2 öne geçebilirlerdi ama oyuncularımı kutluyorum. Bir travma var, deplasmanda farklı yeniden bir Galatasaray vardı. Son 15 dakika bir haylı baskı yedik.''



''Hayatımda çok enderdir 10 dakikada 3 oyuncu değiştirmem. Böyle bir hamle yapmak zorunda kaldık, doğru da oldu. Bu arada dört, beş, altı kaçtı, neyse işte.''



''Kazanmak çok önemliydi, Galatasaraylılara güzel bir hafta başı yaşattığımızı düşünüyorum.''



''SEÇİM BİZİ TRANSFERDEN UZAK TUTTU...''



''Selçuk, Ndiaye yorulana kadar gayet iyilerdi. İlk yarı istediklerimizi yaptılar. Oyuna hakim olmamızı sağlayan istasyonlardı. Yorulduktan sonra, ben bekliyordum zaten. Ondan sonra da müdahale etmek zorunda kaldık. Maalesef bazı oyuncularımız hiç oynamadı. Sinan'ın 100 küsür dakika oynadığını düşünürsek ilk yarıda onu tebrik etmemiz lazım. Selçuk öyle, Donk'un bir dakikası bile yok. Ben oyuncuya göre takım yapmıyorum. Oyuncularıma da söyledim. Seçim de bizi birkaç gün transferden uzak tuttu. Zaten yapabilme imkanımız var mı, onu da konuşacağız.''



''Özellikle Selçuk, Donk, Tolga'nın performansından memnunum. Maicon gelecek, Gomis var. Önce mevcudu bir yukarıya çekelim.''

