Rıdvan Dilmen: 'Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi'

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederken usta yorumcu Rıdvan Dilmen zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

"2-0 tehlikeli skorlardır. 2-1 yakalanırsanız psikolojik faktörler araya girer. Çok önemli bir deplasman galibiyeti aldı Galatasaray. Kayserispor iyi bir takım transfer de yaptılar. Tudor kötü bir miras bırakmadı. Fatih Terim boşta ise Galatasaray'ın teknik adamı baskı altındadır. Bugünde Galatasaray, Fatih hocayı nasıl biliriz önde oynamak isteyen önde basan bir takım olarak."



"Ligin 25.haftasında üçüncü ile 5-6 puan fark yapması lazım bana göre. Kritik gözüken maçlarından biriydi ve niye kritik olduğunu ikinci yarı gördük. Oyuncularında eksikliği ve Muslera'nın performansı ile beraberlik golü gelmedi."

'Cüneyt Çakır Türkiye'de idare ediyor'



"İki kanat oyuncusu değişince baskısı arttı. Umut'un golüyle 2-1 oldu. İlk yarı Galatasaray lehine, ikinci yarı Kayserispor lehine bir maçtı. Cüneyt Çakır Avrupa'da maç yönetiyor bizim ligde ise idare ediyor."



"Ardından Fatih Terim taktiksel değişikliğe gitti. Hücumda Galatasaray'ın en etkili oyuncusunu çıkardı. Maç 2-2 bitse antrenör Tudor olsa ve orta sahaya Donk-Tolga ikilisini alsa büyük eleştiriler gelirdi. Ardından oyuna Donk'u alıp yan topların artması nedeniyle takımın boyunu uzattı. Sonrada Sinan ile pozisyona girmeyi başardı. Hem iyi savundu hem de pozisyon bulmayı başardı."

'Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi'



"Eğri oturup doğru konuşalım. Fatih Terim Türkiye'nin en iyi antrenörü ama olağanüstü bir medya desteği var. Hakemler üzerinde de etkisi var. Galatasaray'ın en az diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı var.

Fenerbahçe 20 yıldır başkan değiştirmiyor, Galatasaray sürekli başkan değiştiriyor ve şampiyonluğu da daha fazla. Tuhaf yani.



Kayserispor takımının lige renk kattığını söylemek lazım. Renkli bir sima ve evet yürekli oynamak, risk almak önemli bir şey. Mesela Giresun geldi Başakşehir'i eledi gitti. Bu hafta geldi 2-0 kaybetti evinde Boluspor'a. Kendi organizasyonundan taviz vermemesi lazım. Futbol böyle bir şey."

'Evlerine ekmek götüremiyorlar'



"Belli bir kalitenin altında Süper Lig takımlarının ekonomik koşullar nedeniyle 30 yaş altında oyuncu alması imkansız. Hem kiralık olacak hem kaliteli olacak hem bedeli olmayacak böyle 30 yaş altı oyuncu bulmanız çok zor. Samsunsporlu, Gaziantepsporlu oyuncular evlerine ekmek götüremiyor. Paralar bitti takımlar çok zor durumda. Puan silme cezası gelecek dediler ancak hala ceza gelmedi. Önümüzdeki yıllarda genç nesil oyuncu isteyecek, futbol isteyecek. Bu kulüple milli kulüplerdir kimse onları satın alamaz."