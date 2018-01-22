Fatih Terim'den istifa açıklaması!

Yayıncı kuruluş beinsports'a konuşan Fatih Terim, "yeni yönetimin önünü açmak için istifa edeceği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi:



"Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine saygı duyuyor; Mustafa Cengiz beyefendi ve ekibine 'hayırlı olsun' diyoruz. Emek vermiş, hizmeti geçmiş sayın Dursun Özbek'e de teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Tarzımı ve tavrımı herkes biliyor. Yeni gelen başkanımızla telefonda konuştuk. Kendisi de beyanatlarda bulundu. Mevcut yönetim ve başkanımızın önlerini kesmeden, hür iradeleriyle karar vermeleri açısından ben ve ekibimin her şeye hazır olduğumuzu söyledim. Kendisi de çok güzel şeyler söyledi."

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