Ayhan Akman'dan Arda Turan ve Sneijder itirafı

Seçim çok büyük sürpriz oldu. Kimsenin beklemediği bir sonuç. Başkanın da kendisi açısından düşündüğünde, o da hiç böyle bir sonucu düşünmüyordu. Düşünseydi zaten seçim kararı almazdı.



"YARDIMCI HOCALARIN FONKSİYONU BELLİDİR"



Yardımcı hocaların, hocalara sürekli müdahale etmesi gerektiği, tartıştığı yönünde algı oluştu. Yardımcı hocaların sınırları bellidir. Futbolun içinden gelenler bunu iyi bilir. İşin içinde olmayan kişilerin bu tip yorumlarına anlam verebilirim. Bilemezler. Ancak futbolun içinden gelip, yardımcı hocanın fonksiyonlarını bilip, Ayhan hoca hiç karışmıyor, hiçbir şey demiyor gibi konuşmak benim için doğru bir analiz değil.



"İÇİM ÇOK RAHAT"



İçim çok rahat. Gönlüm ferah. Galatasaray'ın başarısı için bütün doğru bildiklerimi, Galatasaray'ın menfaatleri için her konuda ben iki sene ne kadar aktif olduğumu herkes çok iyi bilir. Ayhan Akman hiçbir şey yapmadı diye konuşmak son derece manasız geliyor bana.



"3'LÜ SAVUNMA HOCANIN KARARI"



"Fenerbahçe maçında 3'lü oynamak tamamen hocanın seçimiydi. Sezon başı planlamamız 4'lü üzerine kurulmuş bir takımdı. Bunu tabi hocayla tartıştık. Bazen abartılı bir şekilde tartışıldı. Kendisi de biliyor. Yakınımızdaki kişiler de biliyor. Ancak her şeyi ben söyledim de oldu veya ben söyledim de yapmadı demek doğru değil. Ben buna katılmadığımı söylemiştim. 4'lü çıkılması taraftarıydım. Bizim için çok olumlu geçti mi? Hayır. Fenerbahçe derbisinde puan farkını 11'e çıkarma durumumuz vardı."



"KÖTÜ BİR NOKTADA AYRILDIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"



Geçen sene yanılmıyorsam 10 ya da 11 oyuncuyla yollar ayrıldı. Ciddi oyunculardı bunlar. Sneijder, Bruma, Podolski gibi isimler ayrıldı. Chedjou, Hakan Balta, Sabri gibi 10 tane yaklaşık Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş, bütün kamuoyunun kabul ettiği oyuncularla yollar ayrıldı. Ciddi bir oluşum yaratıldı. 7-8 tane şu an baktığımızda ligi götüren bir kadro var. Dediğim gibi buna nasıl gözle bakıyorsunuz bilmiyorum ama bu çok zorlu bir süreçti. Şükürler olsun, kötü noktada ayrıldığımızı, en azından ayrıldığımı düşünmüyorum. Tudor'u yıpratan derbilerde alınan başarısız sonuçlar. Büyük maçlardaki sonuçlar biraz hocayı yıprattı. Taraftarın algısı da böyleydi.



"ARDA TURAN'I TRANSFER ETMEK İSTEDİK"



Medipol Başakşehir'in kiraladığı Arda Turan'ı Galatasaray'ın isteyip istemediği konusuna cevap veren Ayhan Akman, "Biz Arda'yı istedik. Ben de bana sorulduğunda Arda'nın ne kadar iyi futbolcu olduğunu anlattım, birlikte de oynadım. Adamlığına, kişiliğine de inandığım için ben her zaman bu transferde pozitiftim. Ancak başkanımız böyle bir karar verdi." ifadelerini kullandı.



"ÇALIŞMADIĞIM DÖNEMİN PARASINI GALATASARAY'DAN ALMAM"



"Sezon sonuna kadar alacakların ödenmesi konusunda teklif oldu. Ben de hayır dedim. Çalışmadığım dönemin parasını Galatasaray'dan almam."



"SNEIJDER MİSYONUNU TAMAMLAMIŞTI"



Sneijder'in ayrılış dönemiyle ilgili konuşan Ayhan Akman, "Sneijder karakter olarak Galatasaray'da kalmayı hep düşündü. Futbolcuların belirli bir dönemleri, fizik düşüşleri yaşanabiliyor. Ne kadar futbolun içindesiniz, bu da çok önemli. Sneijder misyonunu tamamlamıştı. Ben öyle düşünüyorum. Nice'ten de ayrıldı. İnşallah Katar'da başarılı olur. Orada daha çok başarılı olur belki. Nice'te de çok az süre aldı." ifadelerini kullandı.

