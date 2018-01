İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...



5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ Mİ?

"5 milyon dolar diye bir ödeme yok. Daha da fazlası var. Biz bunu biliyoruz, Galatasaray'ı biliyoruz. Yeter ki çirkin yollara, insanı engelleyici, taraftarın asabını bozucu yollara başvurmayalım. Galatasaray dev bir gemi. 5 değil, 25 değil, 35 her gün ödeme var. Her saat ödeme var. Bunlar yeni çıkmadı. Manüpilasyon haberlere itibar etmeyelim.



GOMIS KONUSU

"Gomis'in alacaklarının ödenmemesi söz konusu değil. Sakatlığından dolayı kadroda yok."



FATİH TERİM

"Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz."



TRANSFER AÇIKLAMASI

"Biz iki mevkiyi doldurmaya çalışacağız. Şu an Eren kardeşimiz var. Sevgili Fatih Hoca o kadar iyi bir Galatasaraylı ki yoksa bu kadro da yeterli dedi. Ben de taraftarda da bu ruhu arıyorum. Topyekün Galatasaray'ın ayağı kalkması için. Forvet için sol bek dışında forvet bakılıyor."

"AKŞAM FLORYA'YI ZİYARET ETTİK"

"Fatih Hocam ile görüştük. Kendisi aradı tebrik etti, çok nazik bir insan. Fatih Hoca benim çok eski tanıdığım. Fatih Hocam ile akşam özellikle medyaya da bildirmedik, yanlış anlaşılmasın, çünkü biz mazbatayı almadık. Devir teslim ve mazbata alımı salı günü olacak. Biz mazbatamızı aldıktan sonra ancak resmi yönetim kurulu olarak sevgili hocam ve bütün sporcularla tanışma durumundayız. 1450 adet sporcumuz var. 250'ye yakın teknik ekibimiz var. Bu insanlarla bir araya geleceğiz ki sevgili Fatih Hocamın yeri çok ayrı. Biz onun için bir yönetim kurulu arkadaşımız ile birlikte nezaket ziyareti yaptık. Dün akşam Florya'da futbolcularla tanıştık. Onlara kendimizi tanıtan kısa bir konuşma yaptık. Ama bu sadece bir nezaket ziyaretiydi. Kritik bir deplasmana gidiyoruz. O deplasman öncesi bizim de çorbaya milimetrik bir katkımız olur mu diye."



"BURAK ELMAS VE ABDURRAHİM ALBAYRAK 1 AY ÖNCE BAŞLADI"

"Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 aydır zaten çalışıyorlar. Biz zaten onlardan ötürü oy alalım diye, görünmeyelim diye tevessül etmeyeceğiz. Galatasaray'ın etik değerleri bu diyoruz. Şu anda da çalıştıklarından emin olabilirsiniz."