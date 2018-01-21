Gomis Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da, golcü oyuncu Bafetimbi Gomis sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Gomis'in sol üst arka adalesindeki ağrı nedeniyle tedavisinin sürdüğü ve günü düz koşu ile tamamladığı belirtildi.



Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları süren Fernando ve Ahmet Çalık da Kayserispor mücadelesinin kadrosunda yer almadı.



Hazırlıklar tamamlandı



Sarı-kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, pas ve top kapma çalışması ile sürdüğü belirtildi. Taktik çalışma ile süren antrenmanın, koşunun ardından yapılan soğuma hareketleri ile sona erdiği aktarıldı.



Galatasaray'ın, Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:



Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

PAYLAŞ