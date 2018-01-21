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Mustafa Cengiz Kayserispor deplasmanına gidecek

21 Ocak 2018 | 17:40

Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımını Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmayacak.

Mustafa Cengiz Kayserispor deplasmanına gidecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kayserispor maçını izleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, yarın oynanacak Kayserispor-Galatasaray müsabakasını izlemek için maç günü Kayseri'ye gidecek.

Cengiz'e Kayseri seyahatinde yönetim kurulundan 5-6 ismin de eşlik etmesinin bekleniyor.

Öte yandan, Galatasaray'da yeni yönetimin mazbatasını 23 Ocak Salı günü almasının planlandığı bildirildi.

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