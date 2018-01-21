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Galatasaray'da Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek

21 Ocak 2018 | 15:59

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği kaleci Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek.

Galatasaray'da Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek

Sarı kırmızılı takımda yedek kaleci Cedric Carrasso, kendisine kulüp arıyor. Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği tecrübeli eldivene herhangi bir teklif yok.  G.Saray yönetimi de bu nedenle Fransız file bekçisinin kontratını feshetmeyi düşünüyor. Carrasso'ya alternatif olarak düşünülen Eray'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Aslan'ın 2. kaleci olarak hedefinde Karabükspor'un genç eldiveni Çağlar var.
 
(MİLLİYET)

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