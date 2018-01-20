Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkan Mustafa Cengiz oldu. 17. sandık sonucunun ardından Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik ederek salonu terk etti.

Sarı-kırmızılılar, tarihinin 19. kez olağanüstü seçimine imza atarak yeni başkanını seçti. Galatasaray başkanlığı için 23 Mayıs 2015'te göreve gelen Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarıştı. Genel kurulda yapılan oylamanın ardından kulübün 37. başkanı Mustafa Cengiz oldu.



YENİ BAŞKAN CENGİZ'DEN İLK SÖZLER

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, seçimi kazandıktan hemen sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Cengiz, "Biz bu seçime çok iyi hazırlanamadık. Bir hafta sürdü hazırlıklar. Özellikle son 3 gün çok yoğun geçti. Ancak arkadaşlarım çok çalıştı. Ben bu neticenin böyle olacağını biliyordum. Zaten böyle olacağını bilmesem, girmezdim. Biz Galatasaray'ız. Kaybedeceğimiz bir yarışa girmeyiz" dedi.



"GALATASARAY BÜYÜK BİR MARKA"

Galatasaray'ın büyük bir marka olduğunu ifade eden Cengiz, "Galatasaray dünyanın ve Türkiye'nin en büyük markalarından birisi. Biz burada Galatasaray için, aynı zamanda Türk sporu için varız. Sporun centilmenlik, dostuk olduğunu unutmadan ancak sahada ölümüne her şeyini veren bir yarış başlatmak istiyoruz. Bütün federasyonlara, bütün rakiplerimize saygı duyacağız" diye konuştu.



Seçime çok çok iyi hazırlanamadıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, "Biz bu seçime çok iyi hazırlanamadık. Bir hafta sürdü hazırlıklar. Özellikle son 3 gün çok yoğun geçti. Ancak arkadaşlarım çok çalıştı. Ben bu neticenin böyle olacağını biliyordum. Zaten böyle olacağını bilemsem girmezdim. Biz Galatasaray'ız. Kaybedeceğimiz bir yarışa girmeyiz" dedi.



"MÜCADELE ETMEYEN OLURSA GÖZÜNÜ YAŞINA BAKMAM"

Seçimi kazandıktan sonra Galatasaraylı taraftarlara da seslenen Cengiz, "Taraftarın hiçbir zaman başını yere eğmeyeceğiz. Maça gelip gitmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımın sahada savaşması, mücadele etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Herhangi bir dalda mücadele etmeyen olursa, kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağım. Türk sporuna düzgün bir yönetim istiyoruz. Bizim lehimize değil, adil bir yönetim istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BEN GALATASARAY İÇİN HARCANIRIM"

İlk başta açılan sandıklarda geride olduğu ancak daha sonra farkı kapatıp öne geçtiği hatırlatan Mustafa Cengiz, "Kırılma noktası sağduyu oldu. Bütün yaşlı abilerim, 'Girme kaybedersin. Yazık olur, iyi adamsın' dediler. Ben Galatasaray için gerekirse harcanırım. Galatasaray ölmedi. Ruhunun ölmediğini de bugün gördünüz. Galatasaray'a ve Galatasaraylılara inanıyoruz. Mayıs ayında kesin seçime gideceğiz. Şampiyon olsak da gideceğiz. Biz 3 ay için gelmedik. 33 ay, 33 sene için geldik. Ömrümüz yettikçe biz devam edip, gençler yetiştireceğiz. Biz bütün projeleri en iyi hale getireceğiz. Dursun Özbek ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyoruz. Bize projeleri getirdiler, ancak biz onlardan daha iyi yöneteceğiz" dedi.



"MAZBATAYI ALDIĞIMIZ GÜN, GÜNDÜZ GECE GALATASARAY İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Mazbatayı aldıktan sonra hemen çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Cengiz, "Sportif başarılar için oraya bütünüyle uzman, Galatasaray'a yararlı insanları getireceğiz. Fatih hocanın istekleri bizim için çok önemli. Eksikleri varsa Galatasaray'ın yapabildiği her şeyi yapacağız. Galatasaray'ın var olan ruhunu daha da parlatacağız. Mali durumu çözmeye çalışacağız. Mazbatayı aldığımız gün, gündüz gece Galatasaray için çalışacağız" diye konuştu.



MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ



ASİL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

SLOGANI: Biz Galatasaray için varız...

ARTILARI: Sportif A.Ş.'ye Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ı alması, yeni heyecan yaratması, erken seçim yüzünden mayısta yeniden kongre vaadinde bulunması.



DURSUN ÖZBEK, GALATASARAY LİSESİ'Nİ TERK ETTİ

17. sandık sonucunun ardından Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik ederek Galatasaray Lisesi'ni terk etti. Salondakiler, "Biz tüymedik, biz Galatasaraylıyız" tezahüratı yaptı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Özbek, "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü" ifadelerini kullanmıştı.



MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, Gaziantep Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Köy-Koop oluşumunda kurucu uzman olarak çalışan Mustafa Cengiz, TANSA Genel Müdürlüğü görevi yaptı. Petrol sektöründe TABGİS Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapan Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliği yaptı. Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.



İŞTE SANDIKLARDAN ÇIKAN TOPLAM OY SAYILARI | DURSUN ÖZBEK: 1432 / MUSTAFA CENGİZ: 1578



1. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 68

MUSTAFA CENGİZ: 56



2.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 96

MUSTAFA CENGİZ: 68



3.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 113

MUSTAFA CENGİZ: 69



4.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 128

MUSTAFA CENGİZ: 78



5. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 118

MUSTAFA CENGİZ: 109



6. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 110

MUSTAFA CENGİZ: 98



7. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 86

MUSTAFA CENGİZ: 100



8. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 74

MUSTAFA CENGİZ: 99



9. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 65

MUSTAFA CENGİZ: 101



10.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 74

MUSTAFA CENGİZ: 96



11. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 84

MUSTAFA CENGİZ: 98



12. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 58

MUSTAFA CENGİZ: 123



13. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 61

MUSTAFA CENGİZ: 116



14. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 60

MUSTAFA CENGİZ: 89



15. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 78

MUSTAFA CENGİZ: 94



16. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 64

MUSTAFA CENGİZ: 90



17. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 95

MUSTAFA CENGİZ: 93



18. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 191

MUSTAFA CENGİZ: 125

