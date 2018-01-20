Newcastle'dan Ndiaye'ye 18 milyon euro

İkinci yarıda Galatasaray taraftarının kendisini daha çok seveceğini söyleyen Badou Ndiaye için İngilizler yarışa girdi.



Stoke City'nin transferi için 16 milyon Euro teklif ettiği Senegalli futbolcuya, Newcastle United da talip oldu. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki orta sahaya karşılık teklifi artırıp 18 milyon Euro'ya kadar çıktıkları öğrenildi.



FİYAT İNDİRMİYOR



Sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile aldıkları Ndiaye'nin değerinin 20 milyon Euro olduğunu bildiren Galatasaray yönetimi ise indirime yanaşmıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de bırakmak istemediği tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



NDIAYE GİDERSE M'BIA GÖREVE



Galatasaray yönetimi, Badou Ndiaye'nin ayrılma ihtimaline karşılık kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, alternatif isimlerle dirsek teması kurmaya başladı. Listenin ilk sırasında bir dönem Trabzonspor forması giyen Stephane M'bia'nın bulunduğu gelen haberler arasında. 2015 yazında Trabzonspor'a imza atan, yarım sezon sonra ise Çin ekibi Hebei China Fortune'un yolunu tutan 31 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.



(Sabah)

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