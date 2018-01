Galatasaray 37. başkanını seçiyor

İŞTE SANDIKLARDAN ÇIKAN TOPLAM OY SAYILARI | DURSUN ÖZBEK: 1432 / MUSTAFA CENGİZ: 1578



1. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 68

MUSTAFA CENGİZ: 56



2.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 96

MUSTAFA CENGİZ: 68



3.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 113

MUSTAFA CENGİZ: 69



4.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 128

MUSTAFA CENGİZ: 78



5. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 118

MUSTAFA CENGİZ: 109



6. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 110

MUSTAFA CENGİZ: 98



7. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 86

MUSTAFA CENGİZ: 100



8. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 74

MUSTAFA CENGİZ: 99



9. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 65

MUSTAFA CENGİZ: 101



10.SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 74

MUSTAFA CENGİZ: 96



11. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 84

MUSTAFA CENGİZ: 98



12. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 58

MUSTAFA CENGİZ: 123



13. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 61

MUSTAFA CENGİZ: 116

14. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 60

MUSTAFA CENGİZ: 89



15. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 78

MUSTAFA CENGİZ: 94



16. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 64

MUSTAFA CENGİZ: 90



17. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 95

MUSTAFA CENGİZ: 93



DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ



ASİL ÜYE: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.

YEDEK ÜYE: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.



MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ



ASİL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.



SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

Dursun Özbek koltuğunu korumaya, karşısına çıkan Mustafa Cengiz ise yeni bir yüz olarak Cimbom'un 37. başkanı olmak için uğraşıyor. İki başkan adayı Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek, seçimli genel kurulda son sözlerini söylediler.

İşte iki başkan adayının açıklamaları;

DURSUN ÖZBEK: ''EĞER 2.5 YILDA YAPTIKLARIMI ONAYLIYORSANIZ, DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUM''



''Sayın Mustafa Cengiz'in temennilerine ben de katılıyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum. Bu olmazsa olmazlarımızdandır. Dolayısıyla ben de yapılacak seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını ve Galatasaray'ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Değerli Galatasaraylılar, hepimiz iki haftadır yoğun olarak çalışıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nü yönetmeye aday olan başkanlar olarak, medyada, TV'lerde, fırsat buldukları her yerde Galatasaray için yapacaklarını açıkladılar. Ben de 2.5 seneden bana verdiğiniz hizmet çerçevesinde Galatasaray'da tüm yaptıklarım zaten malumunuz. Bundan sonra yapacaklarım da zaten medyada açıkladım. Bir şey arzu ediyorum. Galatasaray'ın yarınlarının bugünden daha iyi olmasını istiyorum. Bir şey arzu ediyorum, Galatasaray'da huzur olsun istiyorum. Değerli Galatasaraylılar seçim dönemleri bir rekabet içinde geçer bu Galatasaray'da tatlı rekabet olarak geçer. Asıl rekabet bugünkü geldiğimiz ortamda dışarıda rakiplerimizle olandır. Çünkü gelişen futbol ekonomisini, sunduğu ekonomik koşulalr çok yüksek seviyede. An itibarıyla Süper Lig'deki şampiyonluk primi, katılınacak Şampiyonlar Ligi primleri yaklaşık 200 milyon Euro'ya denk geliyor. Bu çok büyük bir mebla. Her takım için çok önemli bir rakam. Ben bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklandım. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki her türlü olumsuzluğa rağmen savaşmak üzere odaklandım. Çünkü bu bizim için çok önemli. Bir şeye daha odaklandık. Galatasaray'ın mali gücünün artmasına odaklandık. Eğer bugüne kadar yaptığım projeleri ve hizmetleri beğendiyseniz, istikrara yönelik, Galatasaray'ın geleceğine yönelik projelerine onayınız varsa desteğinizi rica ediyorum. Seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum.''





MUSTAFA CENGİZ: ''BU GÜZEL ORTAMIN BOZULMASINI İSTEMİYORUM. SEÇİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN''



''Bir tatil gününde, bir Kış günü, insan duygulanıyor. Bu koridorlara ve sınıfa bakınca, 7 öğrenci 1 sınıfta oturuyor ve bir karar alıyor. Maddi olanakları kısıtlı, kendi lise döneminizi de hatırlayın lütfen. Bir takım ve ekip oluşturmaya çalışıyor. Bu ekip 113 yıl sonra bugün bu koridorlarda ve bütün dünyada 100 milyona takın taraftar buluyor. Bu aslında sosyolojik olarak incelenmesi gereken müthiş bir olgu. Onların ruhu, gülümseyerek ve mutlu bir şekilde bizi izliyor. Biz onların gülümsemesini isterdik ki daha uygun bir zaman ve zeminde, eşit yarışma içinde olsun dilerdik ama böyle oldu. Şartlar bunu getirdi. Biz buna Türkçe'de çok güzel deyim var. Birçok şeyi karşılıyor. Camia için her şey hayırlı olsun. Burada yapacağımız konuşmayla kanaatinizin değişmeyeceğini biliyorum. Geçmiş 2.5 yılda, Dursun başkanıma yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıyla birlikte çalıştı ve bugün seçime bizleri getirdi. Eleştirilerimi medyada ifade ettim. Burada bu dosthane, centilmen seçim havasında geçmesini istiyorum. Ortamın bozulmasını istemiyorum. İnsanların iyi niyetle, Galatasaray aşkıyla, hata da yapsa çarptığını biliyorum. Bu nedenle, Galatasaray'ı diğer olgulardan ayrı olarak daha centilmen daha ayırt edici olumlulukta müspet olarak ayırtn edici bir karaktere sahip olduğu inancındayım. Sevgili Ali Sami Yen de bu ruhla bu takımı kurdu. Affınıza sığınarak uzatmak istemiyorum. Lafın gelişi hep 'ben' diyorum ama sevgili Dursun başkana Ali Sami Yen'e ve bizden önce başkanlık yapmış tüm başkanlara ve en çok da buraya gelmeden, buraya sahip çıkan, sosyal varlığı sürdüren bu özverili davranışınıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.''