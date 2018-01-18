Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Bucaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;



"Olursa yeni oyuncu alacağız ama almak için transfer yapmayacağız. Devre arası kimse anormal transferler beklemez, kimse iyi oyuncularını vermek istemez. Ben de transferleri duyuyorum, bilmediklerimi de duyuyorum.Oyun arzumuzdan ve mücadele isteğimizden son derece memnunum. Skor olarak ve zaman zaman oyun olarak iyi gidiyoruz. Son 8'e kaldık. Bakalım yarın kura çekiminde ne olacak.. Lig daha çetin geçecek. Beraber oynama kültürümüzü artırdığımızda çok daha iyi şeyler olacaktır. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik ama yeterli değil."

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