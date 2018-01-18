Bucaspor 0 - 3 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Bucaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip etkili pozisyonlara girse de golü bulamadı.



33'te Yasin'in asistinde Gomis gol perdesini açan isim olurken, 44'te bu kez Feghouli'nin hediyesini Yasin geri çevirmedi ve Galatasaray devreyi 2-0 önde kapattı.



Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıya da golle başladı. 53'te Gomis'in pasına hareketlenen Feghouli düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.

İŞTE ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR...



Gençlerbirliği

Atiker Konyaspor

Fenerbahçe

Akhisarspor

Giresunspor

Beşiktaş

Kayserispor

Galatasaray