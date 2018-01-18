Galatasaray, Uğur Çiftçi için Gençlerbirliği ile masada
18 Ocak 2018 | 19:03
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın 25 yaşındaki Uğur Çiftçi için Gençlerbirliği ile masaya oturduğu konuşuluyor.
Sol bek arayışında olan Galatasaray, Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.
NTV Spor'da yer alan haberde sarı-kırmızılı yetkililerin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Uğur için Gençlerbirliği ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın bu transfer için 500 bin euro'luk bir bütçe ayırdığı, oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği kaydedildi.
Bu sezon 15'i lig olmak üzere toplam 19 resmi maçta görev alan Uğur, bir gol atıp bir de asist yaptı.
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