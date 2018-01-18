Galatasaray, Uğur Çiftçi için Gençlerbirliği ile masada

Sol bek arayışında olan Galatasaray, Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.



NTV Spor'da yer alan haberde sarı-kırmızılı yetkililerin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Uğur için Gençlerbirliği ile görüşmelere başladığı belirtildi.



Haberde Galatasaray'ın bu transfer için 500 bin euro'luk bir bütçe ayırdığı, oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği kaydedildi.



Bu sezon 15'i lig olmak üzere toplam 19 resmi maçta görev alan Uğur, bir gol atıp bir de asist yaptı.

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