Mustafa Cengiz'den seçim öncesi Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas hamlesi!

Galatasaray'da 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde kulisler hareketlendi. Başkan adaylarından Mustafa Cengiz, sürpriz bir hamleye imza attı. Galatasaray'da bir dönem 2. başkanlık yapmış olan Gazete Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın, seçilmesi halinde Mustafa Cengiz yönetiminin Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeleri olacağını açıkladı.



Bloomberg HT'de canlı yayına katılan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'la ilgili konuştu. Cengiz, "Şunu vurgulamak istiyorum, mayısta seçime gideceğiz. Lütfen sandığa gelin, kaçmayın pasif olmayın. Özellikle yıpranmamış isimleri yönetime aldık fakat Sportif A.Ş.'ye şaibeli, hangi takımdan olduğu bilinmeyen isimleri değil Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas gibi kardeşlerimizi alacağız. Onlarla temas ve görüşme halindeyiz. İnşallah onlar bizim Sportif A.Ş.'de olacaklar" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın efsanevi başkanlarından Faruk Süren'in damadı olan Burak Elmas aynı zamanda 2000'de UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemde yönetimde görev yapmıştı. Aralık 2017'de bir dönem başkanlık için adı geçen Elmas, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Galatasarayımız son derece etik dışı bir şekilde, tabiri caiz ise 'oldu bitti' ile seçime götürülüyor. Galatasaray sahipsiz değildir" ifadelerini kullanmıştı.



Burak Elmas, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı ve şunları söyledi:



"Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız."



Abdurrahim Albayrak da 3 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada kendisine o dönemde teklifin gelmediğini duyurmuş ve "Saygıdeğer Galatasaraylılar, ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da" yorumunda bulunmuştu.



Mustafa Cengiz, dün gerçekleştirilen organizasyonda kulüp üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek proje ve hedeflerini anlattı. Alınan seçim kararını değerlendiren Cengiz, "Cumartesi günü tabiri caizse bize dayatılan, hiç beklemediğimiz, Galatasaray etik ve değerlerine aykırı, yangından mal kaçırır gibi bir seçime gireceğiz. İsterdik ki bu camia normal zamanda seçime gitsin, herkes eşit olarak hazırlanabilsin, eşit bir yarış olsun. Şeffaflık ve dürüstlük sözleriyle karşınıza çıkıyoruz. Sizlere asla gerçek olmayan şeyler söylemeyeceğiz. Seçimi kazandığımızda şampiyon olsak bile mayısta tekrar seçime gideceğimizin sözünü veriyorum." diye konuştu.



Konuşmasında üyeleri seçime katılmaya davet eden Cengiz, "Lütfen seçime katılın ve oyunuzu kullanın. Eğer 2,5 yıldır görevde olan bu yönetimden memnunsanız lütfen bize oy atmayın. Ancak değilseniz.... Şundan emin olun ki biz asla Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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