Zlatan İbrahimovic Galatasaray'a çok yakın!

Teknik Direktör Fatih Terim'in yakın dostu olan United menajeri Jose Mourinho'yla görüşüp bu transfer için onay alması sonrası İsveçli yıldız için girişimler daha da hızlandı. Galatasaray yönetimi, geçirdiği ağır sakatlığı atlatan ancak Manchester United'ta istediği şansı bulamayan 36 yaşındaki golcü futbolcunun kendisi gibi dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola ile ilk görüşmesinden olumlu ayrıldı.



UNITED PARA İSTEMİYOR



Manchester United, yıllık net 13 milyon Euro ödediği ve vergilerle birlikte 20 milyon Euro'ya yaklaşan maliyeti bulunan İsveçli için herhangi bir bonservis talep etmiyor. Zlatan'ın menajeri Raiola ise yarım sezon için Galatasaray'dan 7 milyon Euro gibi astronomik bir rakam istedi. Cimbom adına bu transferi yürüten Serdar Güzelaydın görüşmelerde bu rakamı 6 milyon seviyesine düşürdü. Son kararı verecek olan Dursun Özbek'in sponsor arayışında olduğu ve seçim sonrası transfer bombasını patlatması bekleniyor.

(AÇIK MERT KORKUSUZ)