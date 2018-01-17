Türk Telekom Stadı hibrit çimle yenileniyor

Toplam uzunluğu 4 bin kilometreyi bulan 30 milyon lifin stat zeminine çakılma sürecinde sona yaklaşılırken, çalışmaların 1 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.



Galatasaray Stat İşletme Müdürü Murat Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla bakım işini yürüten firmanın danışmanı Alan Ferguson stadımızda incelemelerde bulundu. Kendisi aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonunun da baş çimcisi. Stadımızın durumunun iyi, tek eksiğin hibrit olduğunu, bunu yaparsak daha iyi bir zeminin olacağını söyledi. Yönetimin onayı doğrultusunda, hocamız Fatih Terim'in de görüşünü alarak hibrit çim yapılması yönünde karar çıktı. On gün süren hazırlıklar sonucunda çalışmalara başladık. Önümüzdeki salı günü bitmiş olacak. Osmanlıspor maçı ve kupa maçında sahayı test etmiş olacağız."



Galatasaray, geride kalan yılın aralık ayında Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda da hibrit çim teknolojisine geçmişti.

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