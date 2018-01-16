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Galatasaray; Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi

16 Ocak 2018 | 23:28

Galatasaray Kulübü, Futbol Takımı Yardımcı Antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Şaş ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray; Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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