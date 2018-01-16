Galatasaray; Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi.



Yapılan açıklama şu şekilde:



"Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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