Galatasaray; Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi
16 Ocak 2018 | 23:28
Galatasaray Kulübü, Futbol Takımı Yardımcı Antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Şaş ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YORUMLARI GÖR