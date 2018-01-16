Hasan Şaş'tan Sneijder'e 'bitti' göndermesi

İlk yarının ardından, ikinci devre hazırlıkları için Antalya'ya gelen Galatasaray, son çalışmasının bir bölümünü konakladığı otelin golf sahasında yürüyüş yaparak geçirdi. Yaklaşık 45 dakikalık yürüyüşe Fatih Terim katılmazken, yardımcı antrenörler futbolculara eşlik etti.

Yürüyüşün ardından sarı-kırmızılı takım çalışmalarının ikinci bölümü için golf araçlarına binerek salona geçti. Bu esnada bir turistin 'Wesley Sneijder' demesi üzerine yardımcı antrenör Hasan Şaş, 'finish' (bitti) cevabını verdikten sonra yavaşladı anlamına gelen el hareketi yaptı. Şaş'ın söylemi ve hareketi gülüşmelere neden oldu.



Antalya'da çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, yarın saat 18.00'de Bucaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hava yoluyla İzmir'e gidecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da iki özel maç yaptı. Galatasaray, ilk hazırlık maçında George Hagi'nin takımı Viitorul Constanta'yı 2-0 ve Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.