Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Fatih Terim'in Milli Takım'a kazandırdığı isimlerden biri olan Kaan Ayhan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Genç yıldız, Sarı-Kırmızılılar'la her konuda anlaşırken, şimdi gözler Düsseldorf'la yapılan pazarlıklara çevrildi.



Eğer Galatasaray, Alman kulübünü ikna ederse Kaan hemen imzayı atacak. Düsseldorf ikna olmazsa gurbetçi oyuncu sezon sonu bedavaya gelecek.



Kaan Ayhan transferi özetle mutlu sonla tamamlanacak. Yönetim genç oyuncuyu hemen kadroya katmak için uğraşıyor. Fatih Terim de oyuncuyu hemen istiyor. Ancak, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.



(Takvim)

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