Galatasaray 5 - 0 Tuzlaspor

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 13 puan ve averajla 16'ncı sırada tamamlayan Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.



Sarı-kırmızılıların gollerini 1. dakikada Bafetimbi Gomis, 8. dakikada serbest vuruştan Selçuk İnan, 11. ve 12. dakikalarda Garry Rodrigues ve 41. dakikada Jason Denayer kaydetti.



Olay çıktı!



Galatasaray-Tuzlaspor maçında saha bir anda karıştı. Feghouli'nin rakip oyuncuya arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Saha içinde kısa bir gerginlik yaşanırken Hasan Şaş ve Ümit Davala, gördüğü kartın ardından Feghouli'yi kenara getirdi. Fatih Terim ise Feghouli'yi oyundan çıkardı ve yerine Eren Derdiyok'u oyuna aldı.





Stat: Sueno Hotel

Hakemler: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

Galatasaray: Muslera (Dk. 46 Carrasso), Mariano (Dk. 46 Linnes), Maicon (Dk. 46 Ahmet Çalık), Denayer (Dk. 46 Serdar Aziz), Hakan Balta (Dk. 46 Latovlevici), Ndiaye (Dk. 46 Koray Günter), Selçuk İnan (Dk. 46 Donk), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Belhanda) Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli-Dk. 77 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 46 Yasin Öztekin), Gomis

Tuzlaspor: Bora Sevim, Lider Koç, Tuna Üzümcü, Can Demir Aktav, Bülent Uzun, Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 60 Hakan Gökçek), Emre Keleşoğlu, Gökcan Kaya (Dk. 46 Hüseyin Atalay), Sadık Baş (Dk. 77 Ercan Aygün), Berat Ali Genç (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Mehmet Çakır

Goller: Dk. 1 Gomis, Dk. 8 Selçuk İnan, Dk. 11 ve 12 Rodrigues, Dk. 41 Denayer (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 75 Feghouli (Galatasaray)