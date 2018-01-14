Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!
14 Ocak 2018 | 20:12
Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, Selçuk İnan'ı Instagram hesabından sildi. Galatasaraylı Muslera da bu olaya kayıtsız kalmadı!
Arda Turan'ın gelişiyle birlikte Instagram'da kaos çıktı! Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan'ın gelişiyle Instagram'da küçük çaplı bir kriz çıktı. Arda Turan, Instagram'da eski takım arkadaşı ve Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ı takipten çıkardı.
Bunun üzerine Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da Arda'yı Instagram'dan sildi.
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