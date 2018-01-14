Galatasaray 2 - 0 Viitorul Constanta

Devre arası kamp dönemini Antalya'da geçiren Galatasaray, Rumen temsilcisi Viitorul Constanta ile oynadığı hazırlık maçında ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.



Teknik Direktör Fatih Terim takımını sahaya Eray, Linnes, Koray, Ahmet, Latovlevici, Tolga, Donk, Yasin, Selçuk, Sinan ve Eren 11'iyle sürdü.



Terim, maçın ikinci yarısında ise Mariano, Maicon, Serdar, Hakan, Denayer, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues ve Feghouli'ye de şans verdi.



İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Garry Rodrigues ve 66. dakikada Razvan Horj (kk) kaydetti.

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