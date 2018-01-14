Dursun Özbek: 'İmza toplayanların hepsi tüydü'

Başkan Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le birlikte, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'in listesinde sadece iki kişiyi tanıdığını anlatan Özbek, "Mustafa Bey'in listesini gördüm. Onlar da hizmet için buradalar. Yakından tanıdığım bir iki isim var. Onun dışındakileri tanımıyorum." şeklinde konuştu.



Bazı üyelerin geçen sene olağanüstü seçim için imza topladığını hatırlatan başkan Özbek, "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü. Mustafa Bey'i tebrik ediyorum. Adaylığını koydu. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence. Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortada yok." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da seçimlerin bayram havasında geçtiğini dile getiren Dursun Özbek, "Gerilim oluşturmak söz konusu değil. Katılım üç bini geçecek. Genel kurul üyeleri ilgi gösterecektir. Güzel bir seçim olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Bir sürü proje ürettik"



Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte yaptıkları projelerle ilgili de şunları kaydetti:



"Galatasaray'ın tarihine bakın. Tablolar ortaya koyduk. Bir sürü proje ürettik. Bizim yaptığımız projelerden yok. Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım. Harika bir tesis yapacağız. Oteli açacağız. Dijital anlamda iyi bir gelir gelecek. Müthiş, tarihi yansıtan müze yaptık. Sponsor gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. Basketbolu şirket altında toplayacağız. Spor salonu ile Aslantepe'deki arazimiz 365 gün yaşayacak bir yer olacak. Stadın altını geliştirmek için proje yapacağız."



Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesisin Başbakanlık'ta onaylandığını dile getiren Dursun Özbek, "Kemerburgaz'da Başbakanlık olurunu bekliyorduk. Sayın Başbakan da imzaladı. Belge şu anda İstanbul Defterdarlığında. Tahsis çalışmaları ve plan çalışması yapılıyor. Arazi, Milli Savunma Bakanlığına bağlı. Çalışma yaptık. İstanbul dönüşü hocamla çalışacağız. Tesisin uzun süre hizmet etmesi için hocamla çalışmasını yapacağız. Emlak Konut orayı yapacak, 6-8 ay içinde de hazır olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Dursun Özbek, Fatih Terim'in gelişinden sonra taraftarların yoğun bir kombine talebinde bulunduğunu dile getirerek, "Kombine talebi çok fazla. Bir yere geldik ve durduk. Şu anki taleplere karşı satışları durdurduk." diyerek sözlerini tamamladı.



Güzelaydın: "Görüşme sadece 4 dakika sürdü"



Galatasaray Sportif AŞ'de göreve gelen Serdar Güzelaydın ise Fatih Terim ile Dursun Özbek arasındaki görüşmenin 4 dakika sürdüğünü belirtti.



Terim'in göreve getirildiği gece konuşulanları anlatan Güzelaydın, "Görüşme sadece 4 dakika sürdü. Başkan, Fatih hocaya 'Sana ihtiyacımız var. İsterseniz devre arası başlayın.' dedi. Hoca da 'Belki Göztepe maçında alınacak 3 puan bizi şampiyon yapacak. Bu akşam işi bitirelim. Sabah antrenman kaçta?' diye sordu. Ücret konusunda Fatih hoca, 'Bu sene ücret almam.' dedi. Sonra imzalar atıldı." diye konuştu.

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