Hagi'den Galatasaray ve Fatih Terim sözleri

Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak Romanya'nın Viitorul takımının sahibi ve teknik direktörü, eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi, hazır olmamalarına rağmen sarı-kırmızılı ekipten gelen teklifi kabul ettiklerini söyledi.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bu akşam yapılacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hagi, "Galatasaray'dan böyle bir teklif gelince şeref duyduk. Galatasaray büyük bir camia. Böyle bir takıma karşı hazırlık maçı oynamak güzel bir şey. Romanya'da 4 gün hazırlık yaparak buraya geldik. Yarın da bir hazırlık maçımız var. Galatasaray'dan gelen hazırlık maçı teklifine hayır diyemedik. Böyle büyük maçı oynamaya hazır değiliz ama bize şeref verdiler." diye konuştu.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile dün akşam bir araya geldiklerini aktaran Rumen teknik adam, "Fatih hoca ile 2 saate yakın sohbet ettik. Eski günlerimizi hatırladık. Fatih Terim gibi bir hocanın Galatasaray'ın başına geçmesi büyük bir iştir. Kendisi bu evi biliyor. Bütün oyuncuları tanıyor. Galatasaray'ı eski günlerine getireceğine hazır olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.



Hagi, "Galatasaray'a bir gün dönmeye hazır mısın?" şeklindeki soruya, "Sadece kendi takımımla hazırlık kampını geçirmek için buradayım. Şu andaki niyetim kendi takımıma bakmak. Yaza kadar iyi ve genç bir takım oluşturarak Romanya liginde güzel işler yapmayı hedefliyorum." yanıtını verdi.



"Terim çok büyük tecrübeye sahip"



Gheorghe Hagi, Galatasaray'da yeniden göreve gelen Fatih Terim'in baskının üstesinden geleceğini bildirdi.



Terim'in tecrübesine vurgu yapan Rumen çalıştırıcı, "Fatih Terim çok büyük tecrübeye sahip biri. Üzerinde büyük bir baskı var. Önünde zor bir iş var ama bunun üstesinden geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Medipol Başakşehir'e transfer olan eski Galatasaraylı Arda Turan'a başarılar dileyen Hagi, "Arda ile ilgili çok fazla bilgim yok. Profesyonel oyuncular her kulübe imza atabilir. Kendisine başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirti.



Hagi, "Galatasaray ile altyapı konusunda iş birliği yapar mısın?" sorusu üzerine, "Bu iş sadece bana bağlı değil. Galatasaray büyük bir kulüp. Onlardan gelecek her türlü teklife açığız." diye konuştu.



Galatasaray'a kendisinden sonra gelen ve 10 numaralı formayı giyen oyuncuları değerlendiren Hagi, "Oyuncular arasında mukayese yapılması doğru değil. Onları değerlendirirken sahada neler yaptığı, ne fark gösterdiği ve maçları kazanma isteği dikkate alınmalı. Bir 10 numaranın fark yaratması gerekir. Onun görevi budur." ifadelerini kullandı.



Younes Balhanda ve vatandaşı Iasmin Latovlevici'nin kaliteli oyuncular olduğunu anlatan Hagi, "Galatasaray'ın kadrosunda olan her oyuncunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Belhanda başka türlü buraya gelemezdi. Latovlevici ise fiziksel olarak kaliteli, sol ayağı çok iyi olan bir oyuncu. Galatasaray'daki baskıyı kaldırmalı. Bu kolay bir şey değil. İyi bir oyuncu ama baskıyı kaldırmalı." açıklamasını yaptı.



"Üstüme düşen katkıları sağlamaya hazırım"



Gheorghe Hagi, Fatih Terim'in Galatasaray'a getirdiği yeni antrenör sistemiyle ilgili üstüne düşeni yapabileceğini söyledi.



Futbolda başarılı olmak için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu anlatan 52 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böyle bir ekip oluşturması zor bir iş. Hayatımda iki hedefim var. Birisi büyük bir kulüple başarılı olmak, ikincisi de milli takımın başına geçerek dünyada en iyi milli takımlar arasında yer almak. Bunun için çalışıyorum. Gün geçtikçe daha iyi olduğumu düşünüyorum. Her zaman Fatih hoca ve diğer takım arkadaşlarımla bu gücü göstermiştik. Başarılı bir tarih yazdık. Futbolda başarılı olmak için birlik ve beraberlik gerek. Bundan güç doğar. Üstüme düşen katkıları sağlamaya da hazırım. Bu Galatasaray da olabilir, büyük takımda fırsat verilirse bunu değerlendirmek istiyorum. Bunun için kendimi hazır hissediyorum."



"Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum"



Hagi, Türkiye'de spora verilen desteğe vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.



Romanya'da Türkiye'deki gibi bir destek olmadığını dile getiren tecrübeli futbol adamı, "Türkiye'de en iyi şekilde yapılan işlerin arasında spora destek vermek var. Devlet sporu destekliyor. Türkiye'de spora öncelik veriliyor. Romanya'da maalesef böyle bir öncelik yok. Bundan dolayı Romanya sporu dünyada iyi seviyede değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum. Spora bu kadar destek veriyor. Ancak böyle bir destek ile şampiyonlar çıkarabilirsin." ifadelerini kullandı.



"Ianis'in çok iyi bir 10 numara olacağına inanıyorum"



Hagi, İtalya'nın Fiorentina takımında oynayan oğlu Ianis'in gelecek vaat ettiğini dile getirdi.



Ianis'in Galatasaray'da oynayabilecek seviyede olup olmadığının sorulması üzerine Hagi, şunları kaydetti:



"Önceden böyle bir şey söylemek mümkün değil. Her şey sahada belli olur. Ianis, yetenekli bir oyuncu. Daha iyi yerlere gelebilir. O, gelecek vadeden bir oyuncu. Benim genlerimden olan bir oyuncu olduğu için yüzde 100 yeteneklidir. Bundan emin olun. Gerçek ve çok iyi bir 10 numara olacağına inanıyorum. Fiorentina ile olan görüşmelerin zora girmesinin nedeni Ianis'in iyi bir oyuncu olduğunu onların da fark etmesi. Bırakmak istemiyorlar. Onun için iş uzuyor. İyi bir oyuncu olmasaydı anında verirlerdi."



Fiorentina ile anlaşmaya varma konusunda iyi yolda olduklarını anlatan Hagi, oğlunu yeniden takıma kazandırmak istediğini anlattı.

