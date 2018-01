Fatih Terim'den Ozan Tufan, Arda Turan ve Burak Yılmaz, Emre Mor açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfere dair çok önemli açıklamalar yaptı.



Deneyimli teknik adam Arda Turan için 'kimseyle bir derdim' yok derken, Fenerbahçe tarafından tepki gösterilen Ozan Tufan meselesi hakkında da yorumda bulundu. Fenerbahçe kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Terim tarafından arandığını iddia ediyordu.



Fatih Terim, Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için "Vallahi kimseyle bir derdim yok. Geçmiş, yaşanmış mevzulara zaman yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.



'Ozan Tufan için kimseyle temasa geçmedik'

"Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ozan ile alakalı hiçbir temas, girişim yada tasarrufumuz olmadı. Kimseyle temasa geçmedik. Geçersek de her oyuncunun kulübü ile temasa geçeriz. Biz yönetime söylüyoruz. Onlar iletişime geçiyor. Bizim işleyişimiz bu şekilde" dedi.



Cenk Tosun sözleri



Cenk'in ilk maçını izleyemedim ama sevindiğim bir şey. Yabancı kuralını koyarken oyuncularımızın dışarı gitmesinin önemli olduğunu söylemiştik.



Yetenekli, sevdiğim bir futbolcu. Beşiktaş ve Cenk için doğru bir gelişme oldu. Allah yolunu açık etsin. Cenk'in İngiltere'de başarılı olacağına inanıyorum. Cenk için Premier Lig doğru bir tercihti.



'İsteklerimiz olursa iyi olur'



İsteklerimiz olursa iyi olur. Biz teknik açıdan eksik olduğumuz, takviye yapmamız gereken bölgeleri başkan ve yönetici arkadaşlarımıza ilettik. Sol bek bölgesinde eksiklerimiz olduğunu daha önce de belirtmiştik. Transferde işin teknik yanı önemli ama ekonomik yanı da önemli. Nasıl olursa olur, olmaz ise öteki nasıl olur bunu paylaştık. Ay sonuna kadar daha çok zaman var. Elbette yeni transfer bir an önce gelse iyi olur ama Ocak ayı transferleri kolay değildir. Zor transferlerdir. Herkes takımını kurmuştur. İyi oyuncusunu vermek istemez takımlar Ocak ayında. Dikkat edilmesi gereken dönem. Ara transferde radikal değişiklikler olmaz. Yazılanlara bakıyorum.



'Asamoah Ocak ayında zor'



Asamoah transferinin olma ihtimalinin yüzdesi baya düştü. Bu transfer zora girdi. Asamoah için Ocak ayında zor diyelim. İki hafta süre var bu işler belli olmaz. Carole ile ilgili de gelişen bir şey yok.



'Sadece teknik adam değişmedi'



Başkanla konuştuk ve Florya'da geldik. Arkasından Göztepe maçı vardı. Orayı iyi geçtik. İkinci yarı hazırlıkları planlaması aynı anda transferle ilgili neye ihtiyacımız var, bunları konuştuk. Zamanımız az yapacak işimiz çok. Aynı anda birçok şeyi değiştiriyoruz. Sadece teknik adamlar değil, fikir mental olarak birçok şey değişti. Mekanın tanıdık oluşu ve bizim oluşu bizim avantajımız. Bu da işleri kolaylaştırır. Gördüğünüz gibi kamp ortamı son derece pozitif ve neşeli hava var. Bunu devam ettireceğiz. Mutlu insanların performansları yüksek olur. Oyun anlayışında da değişiklikler olacak. Fernando için sağlık heyeti güzel işler yapıyor. Gayet iyi çalışıyor. Hafif hafif bugün yarın koşulara çıkacağını düşünüyorum. Hedefimiz Fernando'yu Kayseri maçına yetiştirmekti. Bu büyük başarı olur ama zor. Her bünyeye göre sahaya dönme zamanı değişiyor. Her oyuncunun tedaviye cevap veriş şekilleri farklı.



'Hiçbir şampiyonluk kolay kazanılmıyor'



Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu, kolay kazanıldığını görmedim. Emek vermeden yemek olmuyor. İkinci yarı son yarı demek. Yarış daha çetin geçecek. Yarış daha da hızlanacak. Mücadele seviyesi yükselecek. Bu senede değişik bir şey olmayacak. Şampiyonluk yolunda her maçın önemli olduğunu göreceğiz. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Belki de beklediğimiz sonuçlarla karşılaşacağız, puan kaybedeceğiz. Ama hep zorluklara göğüs gereken takımlar ayakta kalıyor. Hayat sürprizler dolu. Biz ayakta kalıp gerekli mücadeleyi göstereceğiz.



'Herkes bu takımın parçası'



Mevcut oyuncuları yukarı çekmek de bir transferdir demiştim. Şu anda sadece onunla uğraşıyorum. Bu kapasiteden faydalanmak istiyorum. Kaç kişi olursak olalım bir bütün olmak istiyoruz. Herkes bu takımın parçası. Hep beraber oynamalıyız bu oyunu. Bunu kamp süresince başardığımızı düşünüyorum. Sadece sahada takım olunmaz. Bunu tamamlamak gerekir. Bizim şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir transfer faaliyetimiz olmadı. Olduğu zaman prosedür ne ise temasa geçilir.



'Her takımın hedefi var'



Göztepe maçı da zordu. Her maçta zor geçecek. Şampiyonluk, kümede kalma, orta sıra mücadelesi derken her maç zor olacak. Her takımın sonuçta bir hedefi var. Emekler veriliyor, sonra başarı elde ediliyor.



Ben bu takıma güveniyor ve inanıyorum. İkinci yarıda Bazı oyuncuların değişik performansa imza atacağını düşünüyorum.



Sonuçta her takımla her yerde oynuyorsunuz. Oynadıktan sonra sahada gerekeni yapıp iyi takım olduktan sonra her yerde herkesle oynayabilirsiniz. İyi takım her yerde kazanır, her yerde kazanmaya oynar. Asıl olan her yerde oynama isteği. O zaman karşılığını alırsınız.



