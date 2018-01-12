Fatih Terim'in sürprizi Pato!

Sarı-kırmızılı kulübe yakın çevrelerde, Çin'de Tianjin Quanjian kulübünün formasını giyen Alexandre Pato'nun menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği konuşuluyor. Belçikalı Axel Witsel ve Fransız forvet Modeste'yi kadrosunda bulunduran Tianjin kulübünün, Çin'de yabancı oyunculara getirilen sınırlama nedeniyle tekliflere açık olduğu, 24 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldızın da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.



ASAMOAH TRANSFERİ YAZA KALDI



Uygun mali koşullarda Gomis'i yedekleyebilecek ve kanatlarda görev yapabilecek hücum oyuncusu arayan Cim Bom'un, bu transferi kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği belirtildi. Öte yandan, sarı-kırmızılıların ısrarla kadrolarına katmak istedikleri Kwadwo Asamoah için Juventus'lu yetkililerle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Asamoah transferi yaza bırakılırken, sol bek arayışlarında rota alternatif isimlere yöneltildi.



(Sabah)

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