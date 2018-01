Sinan Gümüş'ten Terim'e övgü, Tudor'a gönderme!

Sinan "Fatih hoca bambaşka, takıma neşe getirdi. Hasan Şaş hoca, Ümit Davala hoca baya etkiliyor bizi; neşeliler. Galatasaray'da her şey iyi gidiyor. Eski hocayla ilgili çok konuşmak istemiyorum ama iletişim problemimiz vardı, sıkıntılar yaşadık. Birkaç yanlış oyunla gereksiz puan kaybettik yoksa daha iyi durumda olurduk. Fatih Terim'in gelişiyle takımdaki hava değişti. 2015 senaryosu aklıma geliyor. Prandelli'den sonra Hamza hoca gelmişti. Herkese baba-oğul gibi yaklaşmıştı. Kafamda aynı aile ortamı var ve sanki biz yine şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



AYRILIK HABERLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

2010 yılında 16 yaşındayken Galatasaray ve Bayern Münih'te oynamanın hayalini kurduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Geldiğimde 2014'te benim için her şey yeniydi. Galatasaray'da efsanelerle oynamak çok önemliydi. 3,5 senede birçok şey öğrendim ve şu anki Sinan da onların sayesinde. Sneijder, Podolski, Selçuk İnan, Hamit Altıntop, Burak Yılmaz... Hepsine teşekkür ederim. İnşallah bir 5 sene daha Galatasaray'da oynamak istiyorum. Ayrılmak istediğim dönemde forma şansı bulamadım. Genç oyuncu olarak en önemli şey oynamak. Sonuçta oynayıp kendimi göstermem lazım. Her dönemde olduğu gibi bana büyük ilgi vardı. Kafamda gitmek, Avrupa'da oynayıp dönmek vardı. Son 3 haftada 5 gol atınca her şey değişti. Başkanla görüştüm kalmamı istedi. O an ayrılmak fikrini kafamdan sildim. Ayrılacağımızı sandığım için gol atınca sevinmemiştim. Şimdi düşününce hata yaptığımı görüyorum. Taraftarın tepkisi oldu. Medyada 'Sinan gitmek istiyor' dendi. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Bu takım için her şeyimi veririm. Futbolda tepki olabilir ama şimdi o tepkiler yok. İnşallah taraftar bana ikinci devrede destek verir" dedi.



"ŞİMDİ BAKINCA HATA YAPTIĞIMI GÖRÜYORUM"

Geçen sezonun sonunda attığı gollerden sonra sevinmediği için taraftarlardan tepki görmesiyle ilgili konuşan Galatasaraylı futbolcu "Aslında o tepki kendimeydi. Uzun haftalar oynamamıştım, içimde hep üzüntü vardı. Galatasaray'da kalacağım belli değlidi. Ayrılacağımı sandığım için gol atınca sevinmemiştim. Şimdi düşününce hata yaptığımı görüyorum. Artık her golümden sonra sevineceğim" yorumunda bulundu.



"Gomis 18 numarayı benden isteyince 'Tabii ki veririm sen yeter ki iste' dedim. Podolski gidince ben de 11'i aldım" diyen Sinan Gümüş "Necati Ateş, Elmande bana 'Topa böyle vuracaksın derlerse öyle vuracağım. Ben daha başlangıçtayım. Galatasaray'da futbolcu olmak herkese nasip olmaz. Efsane isimlerle çalışıyorsun. Onlardan bir şeyler almak istiyorum" diye konuştu.

PAYLAŞ