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Galatasaray'dan Gomis açıklaması!

11 Ocak 2018 | 21:05

Galatasaray, Gomis'in teknik heyetten aldığı özel izinle kamptan ayrıldığı açıkladı.

Galatasaray'dan Gomis açıklaması!

Galatasaray, Gomis'in babasının vefat yıl dönümü için ülkesine gittiğini ve pazar günü kampa yeniden dahil olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Bafétimbi Gomis, teknik heyetten aldığı özel izinle kamptan ayrıldı. Babasının vefat yıl dönümü için ülkesine giden Gomis, pazar akşamı tekrar kampta olacak" ifadelerini kullanıldı.

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