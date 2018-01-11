Galatasaray Odebank'ta Oktay Mahmuti dönemi!
11 Ocak 2018 | 20:06
Galatasaray Odeabank, baş antrenör Oktay Mahmuti ile bir buçuk yıllık anlaşmaya vardı.
7DAYS EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü netlik kazandı.
Beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılı takım, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük koltuğunu Oktay Mahmuti'ye emanet etti.
Cim Bom'un, Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.
YORUMLARI GÖR