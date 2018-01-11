Galatasaray Odebank'ta Oktay Mahmuti dönemi!

7DAYS EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü netlik kazandı.



Beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılı takım, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük koltuğunu Oktay Mahmuti'ye emanet etti.



Cim Bom'un, Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.

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