Fatih Terim'den Asamoah açıklaması

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...



"Bazı alışkanlıkları, tutumu değiştirmek için, sisteme uydurmak için uğraşıyoruz. Bir yandan fizik kalitelerini bir düzeye getirirken, mental olarak da bir şeyleri halletmek istiyoruz, bunun içinde sistem de var."



"ASAMOAH ZAYIF İHTİMAL, TRANSFER 3'Ü GEÇMEZ"

"Asamoah ile ilgili bilgi vereyim. Benden önce gelişti, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor, onun için alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki, bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun ve fark yaratacak bir oyuncu olsun. Bu kolay değil. Devre arası çok fazla transfer doğru durmuyor. Herkes de doğru giderken, kendi oyuncusunu niye versin? Belki 1, belki 2 olabilir, 3'ü geçmez. Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyorum, önce sol beke. Sonra teknik heyetin aklında bir şey var, belki onu yapabiliriz."



TARIK VE EMRAH BAŞSAN GİDİYOR

"Tarık ve Emrah'ın oynamasını istediğim ve burada şans veremeyeceğim için böyle bir karar aldım. Zaten geldiğimde De Jong yoktu, kendi yoluna gitmesi için bir sakınca görmedim. Mukaveleyi oyuncu uzatır, devamını oyuncu sağlar. Futbolcumuz yeni mukavele istiyorsa, Galatasaray'da kalmak istiyorsa, zaten bunu belli eder, biz de kimseye hayır demeyiz. Benim için avantaj olan mekanı bilmek. Evimdeyim zaten. Dışarıda olmak ile içeride olmak arasında fark var. Dışarıda seyredersiniz ama içeride yaşarsınız. Kendi kafanıza da notlar koyarsınız. Muhakkak iyi bir takımız ama aldığımız sonuçlar bununla orantılı değil. İyiyiz demekle olmuyor bu, iyi olmak için daha fazla unsurların bir araya gelmesi lazım. Hagi ile konuştum, bizim takımla oynar mısın hocam dedi. Beraber yürüdüğümüz insanların toplanma adresi olarak Galatasaray'ı zaten gösterdik."



"DONK'TAN BEKLENTİM VAR"

"Başkan bana sana ihtiyacımız var dediği zaman, bir dakika 5-6 eksiğimiz var demedim, hemen soyundum. Öncelik oyuncuların performansının artışı, yeni transfer onlar olur. Yabancı bir oyuncu alacaksak, zaten 1-2 oyuncu gidebilir. Kendim de konuştum oyuncularla, hazır olun gelirse diye. Bizde son durumlar böyle. Donk meziyetli bir oyuncu. Beklentim var. Orada bir de Selçuk var. Sezonu doğru rotasyonla bölerseniz ve herkes kendini önemli hissederse, herkesin üzerine düşen kaplama alanı ekonomik bölünmüş olur. Yönetime 20+3 bana yeter dedim."



ELMANDER AÇIKLAMASI

"Taffarel ile konuştum, ayın 18'inde burada. Lige hazırlıyoruz onu, izin verdim, benden öyle bir ricada bulundu. Eski ekibimizi aldık. Necati ve Elmander'den haftada bir A takım santrforlarını da çalıştırmalarını isteyeceğim. Gökhan, Necati ve Elmander'in yaklaşımları beni çok mutlu etti"

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