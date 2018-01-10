Cimbom'da Florentin Pogba iddiası

Florentin Pogba... Manchester United’ın yıldız orta sahası Paul Pogba’nın büyük kardeşi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, defansa takviye arayan Sarı-Kırmızılılar’ın gündemine gelen son isim oldu. Fransa’da St. Etienne forması giyen Gineli futbolcu, menacerler tarafından Galatasaray’a önerildi.



1.89 boyundaki Pogba, sol ayaklı oluşunun da avantajıyla, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor. Fransız kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da, Galatasaray açısından bir avantaj olarak görülüyor. Hakkında maliyet araştırması yapılan Pogba’nın, uygun bir bedelle cim Bom’a gelme ihtimali ortaya çıkarsa, transfer kararı Fatih Terim’e bırakılacak. Fatih hoca da, tecrübeli futbolcu hakkındaki raporu inceleyecek. (FANATİK)

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