Fatih Terim'in ekibinde sürpriz

Süper Lig’de ikinci yarının hazırlıklarına Antalya’nın Belek İlçesi’nde yaptığı kamp çalışmalarıyla başlayan Galatasaray, dün ilk idmanını gerçekleştirdi. Terim’in yardımcıları olarak göreve gelen Ümit Davala iş başı yaparken, Pro Lisans eğitiminde yer alan Hasan Şaş çalışmalara katılmadı.



Yeni kondisyonerini de belirleyen Fatih Terim, daha önce çalıştığı Scott Piri’nin ekibinde yer alan Yasin Küçük’ü oyuncularına tanıttı. 1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen Küçük’ü takdir eden İmparator, tüm takımdan Küçük’ü alkışlamalarını istedi. Öte yandan ilk günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, bugün de çift antrenman yapacak. (HABERTÜRK)

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