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Fatih Terim'den Emre Mor hamlesi

07 Ocak 2018 | 10:20

İspanya'da kadroya girmekte güçlük çeken Emre Mor, Fatih Terim'in "Gel" çağrısına olumlu yanıt verdi. Sarı kırmızılı takımın ilk hedefi, 20 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak.

Fatih Terim'den Emre Mor hamlesi

Galatasaray'da ara transfer döneminde birçok isim gündeme gelirken Teknik Direktör Fatih Terim'in aklındaki asıl isim ortaya çıktı: Emre Mor. İkili ilişkilerini devreye sokarak sarı-kırmızılı yönetime yardımcı olmak isteyen İmparator, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde A Milli Takım'a kazandırdığı gurbetçi oyuncu ile bir konuşma gerçekleştirdi. Eski öğrencisini Galatasaray'a çağıran Terim, "Seve seve gelirim hocam" yanıtını aldığını yöneticilere bildirdi.
 
2 milyon Euro'ya oynuyor

Celta Vigo'da arka planda kalan ve bu sezon ligde sadece 10 maçta 224 dakika süre alabilen 20 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giymek istediği için olumlu yanıt verip Terim'in teklifini kabul  etti. Öncelikli hedef, Emre Mor'un sezon sonuna kadar kiralanması. Genç gurbetçi yıllık 2 milyon Euro'ya oynuyor. Fatih Hoca'nın, Sofiane Feghouli'yi 10 numaraya çekip Emre'yi Garry Rodrigues ile birlikte kanatlarda kullanmayı planladığı öğrenildi. Bu, Terim'in gözüne  şimdilik giremeyen Younes Belhanda'nın yedek kalması anlamına geliyor. (SÖZCÜ)

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