Galatasaray, Patrice Evra ile görüşmelere başladı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın kadrosuna katmayı planladığı Patrice Evra için Bafetimbi Gomis yoğun bir çalışma içine girdi.



Fransa’da yayın yapan RMC Sport’ta çıkan haberde, Gomis’in sık sık Evra ile görüşüp, Galatasaray’a gelmesi için ikna çabaları harcadığı belirtildi. 32 yaşındaki forvet oyuncusunun, Marsilya’da beraber oynadığı eski takım arkadaşını sürekli bilgilendirdiği ve olumlu referanslar verdiği kaydedildi. Yeniden futbola dönmek isteyen ve Avrupa’da bir kulüpte oynamak isteyen 36 yaşındaki sol bek Evra’nın, özellikle Türkiye Süper Lig ve takımlar hakkında bilgi almak istediği ifade edildi. Marsilya’da Rudi Garcia idaresinde beraber çalışan ve iyi arkadaşlıkları olan Gomis ile Evra’nın sık sık telefon görüşmeleri yaptıkları öne çıkarıldı.





2 aydır Katar’da, özel bir spor merkezinde bireysel çalışmalar yapan tecrübeli yıldızın, fiziksel anlamda sıkıntısı olmadığı da bildirildi. Buna göre Marsilya’dan geçtiğimiz kasım ayında ayrılan Evra’nın sadece maç eksiği olduğu ancak fiziksel olarak hiçbir eksiği ya da sakatlığı olmadığı vurgulandı.



Sezonun ilk yarısında Marsilya ile sözleşmesini feshettikten sonra bonservisi elinde olan Evra’nın herhangi bir bedel ödenmeden sarı-kırmızılılara katılacak olması, önemli bir avantaj olarak görülüyor.



(MİLLİYET)

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