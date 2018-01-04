Galatasaray Ümit Davala, Taffarel ve Hasan Şaş'ı KAP'a bildirdi

Hasan Şaş ve Ümit Davala, Galatasaray'da bir kez daha Fatih Terim'le çalışma fırsatı elde ettiler. Başarılı futbol adamları, Fatih Terim'in bir önceki döneminde de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuşlardı.

KAP'a bildirildi

Galatasaray; Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile yardımcı antrenörlük için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama;

Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.