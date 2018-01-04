Muslera Asamoah'ı sosyal medyada takip etti

Galatasaray’da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı hareketle sarı-kırmızılıları transfer konusunda heyecanlandırdı.

Muslera, Juventus’ta oynayan ve transfer listesinde olan sol bek Kwadwo Asamoah ile Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor’u takip etti. Başarılı file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu. Bunu gören sarı-kırmızılı taraftarlar, transferlerin gerçekleştiği yönünde yorumlarda bulundu.



Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminden itibaren Asamoah’ı kadrosuna katmaya çalışıyordu.