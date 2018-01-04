Lukas Podolski dönerci oldu!

Sezon başında Japon ekibi Vissel Kobe’ye transfer olan Alman yıldız, ilk olarak ünlü Almanspor giyim markası Strassen Kicker’le ortak olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Ice Cream United’la dondurma sektörüne giren Podolski’nin son hamlesi ise Türk lezzeti dönere yatırım yapmak oldu.

Türkiye yıllarında pek çok kez dönerciye gidip fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, Köln’de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı. Lukas Podolski’nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.