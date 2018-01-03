Abdurrahim Albayrak: 'Bana yöneticilik teklifi gelmedi'
03 Ocak 2018 | 15:46
Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın, yaklaşan Olağanüstü Genel Kurul öncesi yöneticilik teklifini kabul etmediği iddia edilmişti. Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada kendisine böyle bir teklifin gelmediğini ve Galatasaray için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağını vurguladı.
Galatasaray'da eski yönetici Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. Abdurrahim Albayrak, kendisine yöneticilik teklifi yapılmasına karşın bu teklifi kabul etmediğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Abdurrahim Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da.
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