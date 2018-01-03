Abdurrahim Albayrak: 'Bana yöneticilik teklifi gelmedi'

Galatasaray'da eski yönetici Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. Abdurrahim Albayrak, kendisine yöneticilik teklifi yapılmasına karşın bu teklifi kabul etmediğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Abdurrahim Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;



Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da.

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